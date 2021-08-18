"Из обуви торчали человеческие кости" - Ирина Галай рассказала, как готовилась к восхождению на "гору-убийцу"

Закарпатская альпинистка и бизнесвумен 33-летняя Ирина Галай стала первой украинкой за время независимости, покорившей К2 (Чогори). Это вторая вершина в мире: ее высота 8611 м. Расположена на территориях Пакистана и Китая. Из-за чрезвычайной сложности восхождения гору называют "дикой" и "горой-убийцей". Каждый четвертый альпинист погибает во время восхождения на К2.

Автор: предоставлено Ириной Галай Ирина Галай стала первой украинкой, которая покорила К2

О том, сколько готовилась и что испугало перед восхождением, Галай поделилась с корреспондентом Gazeta.ua.

"Подготовка длилась два года. Должна была еще в прошлом году подняться. Но из-за пандемии не смогла. Для этой горы должен быть в мегаформе. Полгода проводила в спортзале почти каждый день. Во время карантина была пауза. С осени 2020-го снова начала заниматься. И надеялась, что ничего не помешает восхождению", - рассказала альпинистка.

Гора ей не снилась накануне экспедиции.

"Я была уверена, что именно 27 июля покорю К2. Как только приехала на базовый лагерь, было такое ощущение. Так и произошло. Сказала любимому об этом, а он: "Откуда ты знала?". Часто снилось, что поднималась. В горах вообще стресс приходится именно на сны. Возможно, потому, что именно во сне расслабляешься", - поделилась Галай.

Автор: предоставлено Ириной Галай Альпинистка готовилась к восхождению в течение двух лет

Перед восхождением альпинистка пошла к мемориалу, посвященному погибшим на этой вершине.

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"Это считается плохой приметой. Не знаю, зачем так сделала. Мемориал - это огромная скала, покрытая металлическими подносами. На них выбиты имена погибших. Их больше сотни. Еще меня шокировало, что там был ящик с останками людей. Увидела обувь, из которой торчали человеческие кости. После этого поняла, где я и что может случиться. И то, что эта экспедиция может быть для меня последней", - вспомнила она.

К2 расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Ирина Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профессиональные альпинисты или те, кто зарабатывает на жизнь организацией восхождений. Экспедицию приурочили к 30-летию независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семеренко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев. Он родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семеренко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.