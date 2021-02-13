Из дома Анчелотти воры вытащили сейф

Карло Анчелотти является одним из лучших тренеров современности. Фото Рейтер

В Мерсисайде обокрали дом главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По данным источника, из дома был украден сейф. Преступники были одеты в непромокаемую одежду, возможно, с белыми надписями и чёрные балаклавы. Жильцы дома не пострадали. Отмечается, Анчелотти дома не было, однако грабителей отпугнула его дочь.

Напомним, Анчелотти возглавил "Эвертон" в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

На данный момент "Эвертон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков после 21 матча. От зоны еврокубков команда отстаёт на 2 очка.

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В следующем туре "Эвертон" встретится с "Фулхэмом". Матч состоится 14 февраля.