"Из базы не выходил". Украинский тренер вспомнил, как работал в Мордовии

Мордовские достопримечательности. Фото stolica-s.su

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о периоде работы в "Мордовии" в 2013-2014 годах.

"Аэропорта там нет. Когда я приехал, подъехал "КАМАЗ", я туда забросил сумки. Два самолета стоит – Ан-24.

Меня встретил чудак, мы едем и разговариваем с ним. Спрашиваю, какие здесь достопримечательности. Он говорит: "У нас здесь тюрьмы, колонии хорошие". Отвечаю: "Спасибо, не хочется пока"

Не хочу даже вспоминать этот период, из базы практически не выходил. Там дома перекошены, по окна в земле", – сказал Максимов.

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Клуб "Мордовия" представляет Саранск – столицу Республики Мордовия.