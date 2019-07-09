Иван Франко заинтересовал ПСЖ

Франко стал одним из открытий прошлого чемпионата Парагвая

Нападающий "Либертада" Иван Франко попал в сферу интересов ПСЖ, передает "getfootballnewsfrance.com". В свое время, СМИ сообщали, что Франко имеет украинское происхождение.

По данным источника, клаусула 19-летнего парагвайца составляет 7,1 млн евро.

Вице-президент "Либертада" Рубен Ди Торе подтвердил, что парижане действительно рассматривают 19-летнего форварда как потенциальное усиление.

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Франко в минувшем сезоне в чемпионате Парагвая забил за "Либертад" 6 мячей в 16 матчах.