Иван Франко заинтересовал ПСЖ

Нападающий "Либертада" Иван Франко попал в сферу интересов ПСЖ, передает "getfootballnewsfrance.com". В свое время, СМИ сообщали, что Франко имеет украинское происхождение.
По данным источника, клаусула 19-летнего парагвайца составляет 7,1 млн евро.
Вице-президент "Либертада" Рубен Ди Торе подтвердил, что парижане действительно рассматривают 19-летнего форварда как потенциальное усиление.
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Франко в минувшем сезоне в чемпионате Парагвая забил за "Либертад" 6 мячей в 16 матчах.
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