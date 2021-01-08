Итальянский тренер покинул "Динамо" ради работы в Литве

Диего Лонго не задержался в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Ассистент Мирчи Луческу итальянский тренер Диего Лонго покинул киевский клуб ради самостоятельной работы.

Лонго возглавит один из клубов Литвы, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ютуб-программы "ТоТоТаке".

Сейчас итальянский тренер занимается подписанием контракта с новой командой.

Лонго мотивировал свое решение покинуть столицей Украины возможностью видеться чаще со своей семьей, которая живет в Италии.

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Диего Лонго присоединился к "Динамо" Вилкул 2020 года. Итальянский специалист отвечал за физическую подготовку игроков и видеоанализа соперника.