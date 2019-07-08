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понедельник, 08 июля 2019 14:00

Итальянский клуб убедил "Генк" отпустить Малиновского

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Итальянский клуб убедил &quot;Генк&quot; отпустить Малиновского
Малиновский становится все ближе к переходу в "Сампдорию"

Хавбек "Генка" Руслан Малиновский близок к переходу в итальянский клуб.

"Сампдория" убедила бельгийский "Генк" продать Малиновского дешевле 15 млн евро, сообщает сайт итальянского журналиста Альфреда Педуллы.

Трансфера может повредить только потенциальная смена руководства генуэзского клуба. Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро рассматривает вариант с продажей клуба. И если это произойдет, переход Малиновского очень вероятен.

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В прошлом сезоне в активе украинской хавбека 51 матч за "Генк" во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

https://football24.ua
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