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четверг, 18 июля 2019 14:00

Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за миллион евро

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Итальянский клуб хочет приобрести защитника &quot;Динамо&quot; за миллион евро
В "Динамо" не рассчитывают на Самбрано в следующем сезоне

Представитель Серии А "Дженоа" хочет пополнить свой состав защитником "Динамо"

Перуанский защитник Карлос Самбрано может окончательно покинуть киевское "Динамо".

Сейчас в переходе 30-летнего защитника заинтересован итальянский "Дженоа", который готов заплатить за него миллион евро.

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Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в феврале 2018 году с греческого ПАОКа, но за первую команду не играл. Предыдущий сезон Самбрано выступал в аренде за швейцарский "Базель".

https://dynamo.kiev.ua
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18
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