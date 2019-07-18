Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за миллион евро

В "Динамо" не рассчитывают на Самбрано в следующем сезоне

Представитель Серии А "Дженоа" хочет пополнить свой состав защитником "Динамо"

Перуанский защитник Карлос Самбрано может окончательно покинуть киевское "Динамо".

Сейчас в переходе 30-летнего защитника заинтересован итальянский "Дженоа", который готов заплатить за него миллион евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов

Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в феврале 2018 году с греческого ПАОКа, но за первую команду не играл. Предыдущий сезон Самбрано выступал в аренде за швейцарский "Базель".