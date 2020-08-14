Итальянский клуб хочет избавиться от игрока сборной Украины

Евгений Шахов провел в Серии А один сезон. Фото: Александр Попов

Итальянский футбольный клуб "Лечче" хочет избавиться от игрока сборной Украины Евгения Шахова.

После вылета команды из Серии А клуб больше не заинтересован в услугах украинца, сообщает Calcio Lecce.

Шахов еще имеет год контракта с "Лечче". Стороны уже начали договариваться о расторжении контракта.

Пока остается неизвестным, где продолжит свои выступления футболист. Полузащитник имеет опыт выступления в чемпионатах Украины и Греции.

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В прошлом сезоне Евгений Шахов провел 24 поединка за "Лечче", в которых забил один мяч и сделал 3 ассиста. В активе полузащитника - 7 матчей за сборную Украины.