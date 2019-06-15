Итальянский гранд откроет футбольную школу в Украине

Бывший вратарь "Интера" Франческо Тольдо приедет в Харьков открывать филиал школы итальянского гранда.

Миланский "Интер" уже сегодня откроет новую футбольную академию для в Украине, которая будет работать в Харькове.

Церемонию открытия посетит экс-кипер миланцев, 47-летний итальянец Франческо Тольдо.

В феврале текущего года футбольную академию в Киеве открыл чемпион Португалии минувшего сезона "Бенфика". Также сообщается, что в Тернополе заработала академия мадридского "Реала". В Одессе работает филия "Бешикташа"

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В минувшем сезоне чемпионата Италии Интер завоевал 4-е место, получив возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.