Итальянский гранд оформил самый дорогой трансфер в своей истории

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку наконец определился со своим будущим.
Лукаку покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Интера". Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Форвард вчера прибыл в Италию и успешно прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт.
По данным Transfermarkt, "Манчестер Юнайтед" получил за 26-летнего центрфорварда 65 млн евро, хотя 2 года назад заплатил "Эвертону" почти на 20 млн больше. Еще 13 млн манкунианцы могут получить в качестве бонусов - таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории "Интера".
🤝 | PRIMO GIORNO— Inter (@Inter) 9 августа 2019 г.
Dall'arrivo a Milano all'incontro con la squadra: la prima giornata in nerazzurro di @RomeluLukaku9! ⚫️🔵#WelcomeRomelu #NotForEveryone #ForzaInter pic.twitter.com/fJ08AGpyuZ
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В сезоне 2018/19 Лукаку забил 15 голов за "красных дьяволов" в 45 поединках.
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