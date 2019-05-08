Итальянский гранд нацелился на скандального форварда

Вслед за Испанией и Англией Коста может продолжить карьеру в Италии. Фото: Eurosport

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в Серии А.

Боссы "Наполи" рассматривают возможность аренды Диего Косты с правом последующего выкупа, сообщает "Marca".

На трансфере 30-летнего испанца лично настаивает наставник неаполитанцев Карло Анчелотти.

Напомним, сейчас Диего отбывает 8-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра. Руководство мадридского клуба устало от выходок воспалительного форварда и хочет продать игрока летом.

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В текущем сезоне Ла Лиги Диего Коста провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.