Итальянский боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом

2 февраля 2019 года в Фриско, США, мексиканец Оскар Вальдес нокаутировал итальянца Кармине Томмасоне и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Томмасоне дважды был в нокдауне в четвертом раунде, однажды в шестом и одного в седьмом. После четвертого нокдауна рефери остановил бой - нокаут.

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В этом бою 34-летний итальянский ветеран впервые в карьере боролся за чемпионский титул. Он потерпел первое поражение в карьере. Но покидал ринг победителем после того, как его любимая Лаура ответила "Да" в прямом эфире. Боксер сделал ей предложение руки и сердца прямо в ринге во время послематчевых интервью. Реакция девушки была положительной и боксер одел ей кольцо на безымянный палец. Романтической сцене аплодировал весь зал.

Кармине Томмасоне в сентябре 2019-го провел еще один бой - победил в Италии никарагуанского соперника - и больше в ринг не выходил. В следующем месяце ему исполнится 37. На профессиональном ринге он провел 21 поединок. Имеет 20 побед, 5 нокаутов и поражение.

В следующем месяце Томмасоне исполнится 37

В августе 2016 года Томмасоне стал первым профессиональным боксером - участником Олимпийских игр. Международная ассоциация любительского бокса перед Играми в Рио-де-Жанейро позволила профессионалам участвовать в Олимпиаде. Итальянец воспользовался этим правом, но успеха не достиг - покинул боксерский турнир после второго боя.

19 июня 2019 года Кармине Томмасоне и Лаура поженились у себя на Родине в Италии.