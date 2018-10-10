Италия - Украина LIVE 1:1 (второй тайм)

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.
Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески
Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук
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Стартовый свисток!
4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.
7' В последние две минуты у итальянцев было несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет, но Пятов потянул опасные удары итальянцев.
11' Еще активнее действуют итальянцы в начале матча. В нашей команды в атаке пока совсем ничего не получается.
15' Очень много ошибок в простых ситуациях у игроков сборной Украины. Совсем не держится мяч. Выглядит все так, что гол итальянцев лишь вопрос времени.
20' Смогли наши ребята отодвинуть игру от своих ворот в центр поля. Но провести хотя бы одну опасную атаку пока не смогли.
22' Инсинье с близкого расстояния расстреливал Пятова, но повезло, в считанных сантиметрах от стойки пролетел мяч.
25' Наконец огрызнулись украинцы. Коноплянка протащил мяч по флангу и пробил, но слишком слабо - Доннарума на месте.
32' Успокоилась игра, мяч все равно преимущественно под контролем хозяев поля, но в центре поля, много борьбы.
36' Ракицкий получил желтую за грубый подкат.
42' Концовка тайма также за итальянцами. Украина за тайм так и не смогла провести хотя бы одну содержательную атаку.
На 43 минуте матча команды остановились, и минутой молчания почтили память жертв падения моста в Генуе. 43 человека погибли в страшной трагедии.
Перерыв!
Статистика первого тайма:
Владения мячом 59% - 41%
Удары (в створ) 10 (5) - 4 (2)
Фолы 3 - 5
Второй тайм!
Цыганков вышел на второй тайм вместо Марлоса.
47' Бурда получил желтую за игру рукой. Опасный штрафной получили итальянцы.
48' Инсинье потерял штрафной - пробил в стенку почти с линии штрафной. А в Генуе между тем начался ливень.
55` Гол. Все таки забивает Италия в ворота Украины. Бернардески пробил с дальней дистанции в нижний угол, Пятов вроде отбил, но от его рук мяч залетел в ворота. 1:0
61 'Яремчук неплохо пробил метров с 20, но Доннарума перевел на угловой.
62 'Гоооооооооооол! Сравнивает счет Украины! После подачи углового мяч отскочил к Малиновского и тот слету пробил точно в угол! 1:1
67' Динамичный футбол начался, после обмена голами. Причем не только в исполнении итальянцев, наша команда наконец тоже начала отвечать атаками.
71' Супер шанс был у нашей команды, чтобы повести и счета! Малиновский пробил со штрафного в перекладину, а с добиванием Степаненко впроався Доннарума.
77' Успокоилась игра в последние хвилны. Шевчченко выпустил несколько свежих игроков: Петряк и Кравец заменили Коноплянку и Яремчука.
79' Цыганков пробивал с лету после паса Петряк - в нескольких сантиметрах от стойки пролетел мяч.
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