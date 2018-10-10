Италия - Украина LIVE 0:0 (первый тайм)

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.
Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески
Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук
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Стартовый свисток!
4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.
7' В последние две хвилны у итальянцев было несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет, но Пятов потянул опасные удары итальянцев.
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