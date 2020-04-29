Италия может не доиграть чемпионат по примеру Франции

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице первенства. Фото ФК "Ювентус"

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обратился к клубам Серии А с просьбой проявить терпение и дождаться возобновления тренировок, которое намечено на 18 мая. Однако политик не исключил возможной полной отмены сезона, приведя в пример решение властей Франции. Чиновника цитирует Football-Italia.

"Командные виды спорта могут надеяться возобновить тренировки 18-го мая. Некоторые владельцы клубов Серии A, видимо, очень хотят надавить на правительство.

Терпение – наша единственная надежда доиграть сезон. Если не хотите терпеть, то есть альтернатива – закончим сезон, как это сделали во Франции".

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Карантин в Италии смягчат с 4 мая.