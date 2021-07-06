Италия – Испания (Live)

Испания не оставила от Италии камня на камне в 2012 году. Фото: Reuters

Добрый вечер!

На Евро-2020 наступает пора решающих матчей. Сегодня сборная Италии, которая очаровала всех своей игрой, поспорит за выход в финал со сборной Испании.

Испанцы плохо начали турнир, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти одолели команду Швейцарии. Итальянцы наоборот все время играют очень уверенно. Даже сборная Бельгии не нашла аргументов против команды Манчини.

Последняя запоминающаяся встреча команд состоялась в Киеве в финале Евро-2012. Тогда тоже всех очаровали итальянцы, но в решающем матче безжалостно биты "красной фурией" - 4:0.

Пошел ли "киевский" урок в пользу итальянцам - узнаем уже скоро.

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