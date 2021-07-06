Италия – Испания – 1:1 (Дополнительное время)

Испания не оставила от Италии камня на камне в 2012 году. Фото: Reuters

Добрый вечер!

На Евро-2020 наступает пора решающих матчей. Сегодня сборная Италии, которая очаровала всех своей игрой, поспорит за выход в финал со сборной Испании.

Испанцы плохо начали турнир, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти одолели команду Швейцарии. Итальянцы наоборот все время играют очень уверенно. Даже сборная Бельгии не нашла аргументов против команды Манчини.

Последняя запоминающаяся встреча команд состоялась в Киеве в финале Евро-2012. Тогда тоже всех очаровали итальянцы, но в решающем матче безжалостно биты "красной фурией" - 4:0.

Пошел ли "киевский" урок в пользу итальянцам - узнаем уже скоро.

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Стали известны составы команд:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.

Играют гимны команд.

Игра началась!

3 мин. Итальянцы выбежали в контратаку, но Барелла забежал в офсайд хоть и попал в штангу.

7 мин. Испанцы надолго забрали мяч. Не дают соперникам выбежать в контратаку.

10 мин. Ойарсабаль попытался покомбинировать в чужой штрафной, но все ходы заблокировали итальянцы.

12 мин. Совсем без мяча итальянцы. Ойарсабаль едва не выскочил один на один с Доннаруммой.

15 хв. Ферран Торрес ударив повз ворота.

20 мин. Симон неосторожно выскочил из ворот, но Иммобиле не воспользовался ситуацией: сам не ударил и партнеры не смогли.

24 мин. Пиренейцы 70% владеют мячом.

26 мин. Доннарумма парировал удар Ольмо метров с 6-7. Вытащил из угла.

28 мин. Совсем не видно той Италии, которая уничтожала всех на своем пути.

33 мин. Эгоистическое решение Ольмо. Партнер неплохо открывался с правого фланга, но Дани проигнорировал забег и ударил выше ворот.

37 мин. Классическая тики-така в исполнении Испании. Ничего острого.

40 мин. Ойарсабаль с угла штрафной бьет в небеса.

45 мин. Итальянцы последние 5 минут перехватили инициативу, но удар Эмерсона зацепил перекладину ворот.

И сразу же перерыв.

46 мин. Возобновилась игра.

49 в. Симон ошибся в игре ногами, но итальянцы с углового ничего не достигли. Ни одного удара у подопечных Манчини.

51 мин. Бускетс получает желтую за срыв атаки. Сбил Иммобиле.

53 мин. Бускетс бил с линии штрафной, но мяч просвистел над перекладиной.

56 мин. Три минуты владения мячом Испании ничем не завершились.

58 мин. Ойарсабаль пробивает точно в руки Доннарумме.

60 мин. ГОЛ!!! Кьеза подхватил мяч после заблокированного удара Иммобиле и попал точно в дальний угол - 1:0!

62 мин. Замены у нас Берарди вышел вместо Иммобиле, а Мората заменил Торреса.

65 мин. Ойарсабаль головой с 5 метров не попадает в ворота. Это был шанс!

67 мин. Вератти бил с угла вратарской, но попал точно в Симона.

70 мин. Морено заменил Ойарсабаля.

74 мин. Две замены в Италии. Пессина вместо Вератти и Толой вместо Эмерсона.

77 мин. Прорыв Мораты ничем не заканчивается. Как и угловой после него.

80 мин. ГОЛ! Мората прошел по центру, обыгрался с партнером и спокойно покатил в угол. Доннарумма был не у дел - 1:1

86 мин. Белотти и Локателли выходят на поле. Барелла и Инсинье покидают его.

Компенсированное время пошло.

Все! Будет дополнительное время!

92 мин. Подача от Ольмо закончилась выносом Италии.

95 мин. Совсем форсируют события соперники.

99 хв. Толой отримує жовту за фол проти Ольмо.

103 мин. Доннарумма вышел из ворот, но отбил недалеко. Небольшую пожар погасили защитники.

105 мин. В Италии потихоньку заканчивается бензин. Не хватает сил выбегать в контратаку.

106 мин. Алькантара меняет Бускетса, который имеет желтую карточку.

108 мин. Последняя замена в Италии. Вместо Кьеза выходит Бернардески.

110 мин. Ответ Испании. Пау Торрес меняет Энрике Гарсия.

114 мин. Участились оффсайды. Устали игроки обеих команд.

116 мин. Даже Испания сбивается на примитивные навесы.

118 мин. Бонуччи успевает получить "горчичник" за фол на Морате.

Все, серия пенальти будет у нас.