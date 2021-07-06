Италия – Испания – 0:0 (Перерыв)

Испания не оставила от Италии камня на камне в 2012 году. Фото: Reuters

Добрый вечер!

На Евро-2020 наступает пора решающих матчей. Сегодня сборная Италии, которая очаровала всех своей игрой, поспорит за выход в финал со сборной Испании.

Испанцы плохо начали турнир, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти одолели команду Швейцарии. Итальянцы наоборот все время играют очень уверенно. Даже сборная Бельгии не нашла аргументов против команды Манчини.

Последняя запоминающаяся встреча команд состоялась в Киеве в финале Евро-2012. Тогда тоже всех очаровали итальянцы, но в решающем матче безжалостно биты "красной фурией" - 4:0.

Пошел ли "киевский" урок в пользу итальянцам - узнаем уже скоро.

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Стали известны составы команд:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.

Играют гимны команд.

Игра началась!

3 мин. Итальянцы выбежали в контратаку, но Барелла забежал в офсайд хоть и попал в штангу.

7 мин. Испанцы надолго забрали мяч. Не дают соперникам выбежать в контратаку.

10 мин. Ойарсабаль попытался покомбинировать в чужой штрафной, но все ходы заблокировали итальянцы.

12 мин. Совсем без мяча итальянцы. Ойарсабаль едва не выскочил один на один с Доннаруммой.

15 хв. Ферран Торрес ударив повз ворота.

20 мин. Симон неосторожно выскочил из ворот, но Иммобиле не воспользовался ситуацией: сам не ударил и партнеры не смогли.

24 мин. Пиренейцы 70% владеют мячом.

26 мин. Доннарумма парировал удар Ольмо метров с 6-7. Вытащил из угла.

28 мин. Совсем не видно той Италии, которая уничтожала всех на своем пути.

33 мин. Эгоистическое решение Ольмо. Партнер неплохо открывался с правого фланга, но Дани проигнорировал забег и ударил выше ворот.

37 мин. Классическая тики-така в исполнении Испании. Ничего острого.

40 мин. Ойарсабаль с угла штрафной бьет в небеса.

45 мин. Итальянцы последние 5 минут перехватили инициативу, но удар Эмерсона зацепил перекладину ворот.

И сразу же перерыв.