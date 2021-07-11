Италия – Англия – 1:1 (Серия пенальти)

55 лет тому Англия уже побеждала в финале на "Уэмбли" У"Фото: Reuters

Добрый вечер!

Ровно месяц прошел с тех пор, как в Риме начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Италии разгромила Турцию. А сегодня она уже будет играть в финале с Англией.

Сборная Италии - как раз та команда, о которой говорят, что она достойна финала. Лишь в матче с Испанией итальянцы не доминировали. Об Англии такого не скажешь. Не слишком выразительная игра в группе изменилась уверенными победами над Германией и Украиной, но в полуфинале все испортил пенальти имени Рахима Стерлинга.

Кто же победит сегодня - итальянская страсть или английский практицизм. Узнаем через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия проиграла Италии в серии пенальти

А теперь стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Последние приготовления - игроки поют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Магуайр от волнения отправил мяч на угловой.

3 мин. ГОЛ! Кейн подал с левого фланга и Шоу бьет в ближний угол. Доннарумма не у дел - 0:1.

5 мин. Когда-то на заре моего футбольного боления в 1982 году на Кубке мира Англия забила Франции на двадцать седьмой секунде. Тогда англичане победили - 3:1. Как будет на этот раз?

8 мин. Опасный штрафной выполняла Италия, но Инсинье ударил выше ворот.

11 мин. Кьеза набросил в сторону Инсинье, но Пикфорд опередил неаполитанца.

15 мин. Длительная английский атака завершилась простеньким навесом от Маунта. Голкипер легко забрал мяч.

19 мин. Тренеры обеих команд уже изрядно промокли под дождем. И потихоньку итальянцы берут инициативу.

23 мин. Жоржиньо покидает поле. Над Италией нависла угроза вынужденной замены.

27 мин. Абсолютно ничего не создала Италия за эти 27 минут. Полное доминирование Англии.

32 мин. В центр поля переместилась игра. Но моментов у обеих команд нету.

35 мин. Кьеза продрался с центра поля и сильно пробил. Мяч просвистел в сантиметрах от стойки.

40 мин. Иммобиле вообще не видно на поле. Разве что сейчас залез в офсайд.

44 мин. Рахим Стерлинг упал и выпрашивал пенальти, но на этот раз ему никто не поверил.

4 минуты добавил к первому тайму арбитр.

45 мин. Бонуччи решил ударить издали, но был далек от идеала.

Все, перерыв у нас.

Возобновилась игра.

47 мин. Барелла сбивает Кейна и получает желтую карточку.

48 мин. Стерлинг падает в штрафной и пожинает свои плоды стараний в матче с Данией - нету пенальти.

51 мин. А теперь Стерлинг свалил соперника у собственной штрафной. Но Инсинье ударил выше ворот со штрафного.

53 мин. Инсинье снова ударил в район углового флажка.

55 мин. Берерарди выходит вместо Иммобиле, а Кристаном меняет Барелли, у которого есть желтая карточка.

57 мин. Кьеза и Инсинье из двух попыток смогли создать удар в створ, но Пикфорд парировал.

61 мин. Время идет, а явных моментов в Италии до сих пор нет.

62 мин. А вот и момент! Кьеза выцарапал мяч на линии штрафной и бил в угол, но Пикфорд был безупречен.

67 мин. ГОЛ! Бонуччи сравнивает счет после углового - 1:1. Добил отскок защитник.

70 мин. Италия на кураже рвется в атаку. Саутгейт отвечает заменой. Сака вместо Трипьера.

74 мин. Берарди откликнулся на длинный пас, опередил Пикфорда, но не попал в ворота. И сразу еще одна замена. Вместо Райса выходит Хендерсон.

78 мин. Италия полностью перехватила инициативу и ищет возможности для удара.

82 мин. Кьеза травмировался в Италии. Это почти половина атакующего потенциала. Но полежал и ожил.

85 мин. Инсинье заработал желтую. Срубил Филипса.

86 мин. И Бернардески таки меняет Кьезу.

90 мин. 6 минут добавил арбитр.

Италия почти все 6 минут владела мячом.

Кьеллини успевает получить желтую.

Будут экстратаймы у нас.

91 мин. Белотти выходит вместо Инсинье.

94 мин. Без ворот пока играют команды в экстратайме.

96 мин. Локателли выходит вместо Вератти.

100 мин. Маунта меняет Грилиш. Бросает резервы и Саутгейт.

103 мин. Италия провела блестящую контратаку, мяч заметался в штрафной Англии, но не хватило точного завершающего удара.

105 мин. Первый из ектратаймов закончился. Надежду на гол оставляем на второй.

107 мин. Пикфорд со второй попытки забирает мяч после штрафного от Бернардески.

111 мин. Англия пошла вперед и зажала Италию на ее половине.

114 мин. Жоржиньо получает желтую. Наступил ногой на колено Грилиша.

118 мин. Англия пытается найти свой шанс в заключительные минуты. Решфорд и Санчо выходят на поле. Уокер и Хендерсон ушли.

120 мин. А теперь и серия пенальти будет у нас.

Итальянцы так приветствуют Доннарумму, будто он уже ее выиграл.