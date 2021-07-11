Италия – Англия – 0:1 (Второй тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 3951
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3097
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 567
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 846
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2448
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1422
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1233
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 576
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
5
17
3
10
11
Защитник &quot;Динамо&quot; женился на модели: горячие фото избранницы
Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Видео
Все видео
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Ястремская одержала первую победу после возвращения в теннис
Ястремская одержала первую победу после возвращения в теннис
Голкипер-толстяк не позволил "Аяксу" обыграть любительскую команду
Голкипер-толстяк не позволил "Аяксу" обыграть любительскую команду
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 756
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 846
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1197
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 603
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
2 Просмотров: 279
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
воскресенье, 11 июля 2021 22:42

Италия – Англия – 0:1 (Второй тайм)

  Комментировать
Италия – Англия – 0:1 (Второй тайм)
55 лет тому Англия уже побеждала в финале на "Уэмбли" У"Фото: Reuters

Добрый вечер!

Ровно месяц прошел с тех пор, как в Риме начался чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Италии разгромила Турцию. А сегодня она уже будет играть в финале с Англией.

Сборная Италии - как раз та команда, о которой говорят, что она достойна финала. Лишь в матче с Испанией итальянцы не доминировали. Об Англии такого не скажешь. Не слишком выразительная игра в группе изменилась уверенными победами над Германией и Украиной, но в полуфинале все испортил пенальти имени Рахима Стерлинга.

Кто же победит сегодня - итальянская страсть или английский практицизм. Узнаем через несколько часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия проиграла Италии в серии пенальти

А теперь стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Последние приготовления - игроки поют гимны стран.

Игра началась!

2 мин. Магуайр от волнения отправил мяч на угловой.

3 мин. ГОЛ! Кейн подал с левого фланга и Шоу бьет в ближний угол. Доннарумма не у дел - 0:1.

5 мин. Когда-то на заре моего футбольного боления в 1982 году на Кубке мира Англия забила Франции на двадцать седьмой секунде. Тогда англичане победили - 3:1. Как будет на этот раз?

8 мин. Опасный штрафной выполняла Италия, но Инсинье ударил выше ворот.

11 мин. Кьеза набросил в сторону Инсинье, но Пикфорд опередил неаполитанца.

15 мин. Длительная английский атака завершилась простеньким навесом от Маунта. Голкипер легко забрал мяч.

19 мин. Тренеры обеих команд уже изрядно промокли под дождем. И потихоньку итальянцы берут инициативу.

23 мин. Жоржиньо покидает поле. Над Италией нависла угроза вынужденной замены.

27 мин. Абсолютно ничего не создала Италия за эти 27 минут. Полное доминирование Англии.

32 мин. В центр поля переместилась игра. Но моментов у обеих команд нету.

35 мин. Кьеза продрался с центра поля и сильно пробил. Мяч просвистел в сантиметрах от стойки.

40 мин. Иммобиле вообще не видно на поле. Разве что сейчас залез в офсайд.

44 мин. Рахим Стерлинг упал и выпрашивал пенальти, но на этот раз ему никто не поверил.

4 минуты добавил к первому тайму арбитр.

45 мин. Бонуччи решил ударить издали, но был далек от идеала.

Все, перерыв у нас.

Возобновилась игра.

47 мин. Барелла сбивает Кейна и получает желтую карточку.

48 мин. Стерлинг падает в штрафной и пожинает свои плоды стараний в матче с Данией - нету пенальти.

51 мин. А теперь Стерлинг свалил соперника у собственной штрафной. Но Инсинье ударил выше ворот со штрафного.

53 мин. Инсинье снова ударил в район углового флажка.

55 мин. Берерарди выходит вместо Иммобиле, а Кристаном меняет Барелли, у которого есть желтая карточка.

57 мин. Кьеза и Инсинье из двух попыток смогли создать удар в створ, но Пикфорд парировал.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Италия – Англия – 0:1 (Второй тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Англия проиграла Италии в серии пенальти

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 99476
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 16470
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 15462
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11844
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых Просмотров: 8181
Спорт
Джокович выиграл Уимблдон и стал лучшим теннисистом в истории
Джокович выиграл Уимблдон и стал лучшим теннисистом в истории
 Просмотров: 171
В Англии готовятся к самой большой вечеринке со времен Второй мировой войны
В Англии готовятся к самой большой вечеринке со времен Второй мировой войны Просмотров: 612
Магучих прокомментировала свою победу
Магучих прокомментировала свою победу Просмотров: 324
Менталитет Италии изменился за два года – тренер
Менталитет Италии изменился за два года – тренер Просмотров: 279
Шевченко намекнул на уход со сборной Украины
Шевченко намекнул на уход со сборной Украины Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
59
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
6
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
2
Росія вмерла
Голосов: 531
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть