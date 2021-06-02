История Судакова похожа на историю Паоло Росси

Георгий Судаков не стал основным в "Шахтере". Фото: "Шахтер"

Бывший тренер симферопольской "Таврии" Олег Федорчук прокомментировал окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

"Все обсуждают включение 18-летнего Судакова в окончательный список на Евро. Однако вряд ли тренерский штаб выйдет за пределы основной обоймы в 14-15 игроков, - говорит Олег Викторович. - Обычно тренеры на таких серьезных турнирах обходятся основной обоймой. Поэтому Судаков имеет все шансы просидеть турнир на скамейке запасных. Хотя иногда бывают и исключения. История с Судаковым не идет ни в какое сравнение с тем давлением, которое испытывал тренер сборной Италии Энцо Беарзот. Тогда накануне Кубка мира-82 он взял на турнир Паоло Росси, который два года не играл в футбол вообще, потому что имел темную историю с договорными матчами. И даже немного сидел в тюрьме. Более того, тренер выпускал его на каждую игру и игрок провел сумасшедший неделю, уничтожив поочередно сборные Бразилии, Польши и ФРГ. В нашей истории тоже полно подобных примеров. В свое время Лобановский ввел в состав Ивана Яремчука, который пришел со второй Лиги. Или на Кубке мира-1990 упорно ставил в состав молодого спартаковца Игоря Шалимова.

То есть каждый отбор имеет свой прецедент и удивляться выбору тренеров не стоит. Странно только, что игра того же Судакова против Бахрейна не впечатлила ни зрителей, ни специалистов. Не стоит забывать, что Луиш Каштру, имея дефицит центральных полузащитников в последних матчах "Шахтера", тем не менее не ставил Судакова в основной состав.

Однако беспокоит не Судаков, а игра, которую демонстрирует наша сборная. Такое впечатление, что третий матч подряд с переменным успехом продолжается игра со сборной Финляндии, которую мы начали еще в марте. Пока не видно даже проблесков той игры, когда мы деклассировали Сербию или победили Португалию с Испанией. Хотя и здесь не обошлось без подобных случаев. Та же Италия в 1982 году начала с трех ничьих, висела на волоске, но разыгралась и стала чемпионом мира. Или сборная Блохина к отбору на Кубок мира-2006 не выиграла ни одной товарищеской игры, но в итоге досрочно финишировала первой в группе".

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Сборная Украины первую игру на Евро сыграет 13 июня в Амстердаме против сборной Нидерландов. 17 июня в Бухаресте мы встретимся со сборной Северной Македонии, а 21-го - со сборной Австрии.