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четверг, 22 августа 2019 10:38

Испанский тренер покинет "Динамо"

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Испанский тренер покинет &quot;Динамо&quot;
Висенте Гомес продержался в "Динамо" только 2 месяца

Еще один тренер решил покинуть "Динамо.

Как стало известно Sport Arena, Висенте Гомес покидает "Динамо". В клубе были не против оставить испанского тренера в структуре, но тот решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес в 2014-2017-х был ассистентом на тот момент главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, после чего покидал киевлян и работал в "Аль-Ахли" и "Спартаке". В июне 2019-го испанский специалист вновь вернулся в киевский клуб.

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"Динамо" следующий матч в чемпионате Украины проведет в субботу — киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Олимпик".

https://sportarena.com
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