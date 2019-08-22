Испанский тренер покинет "Динамо"

Висенте Гомес продержался в "Динамо" только 2 месяца

Еще один тренер решил покинуть "Динамо.

Как стало известно Sport Arena, Висенте Гомес покидает "Динамо". В клубе были не против оставить испанского тренера в структуре, но тот решил уйти вместе с Александром Хацкевичем и его штабом.

Висенте Гомес в 2014-2017-х был ассистентом на тот момент главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, после чего покидал киевлян и работал в "Аль-Ахли" и "Спартаке". В июне 2019-го испанский специалист вновь вернулся в киевский клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко вернул в "Динамо" опального легионера

"Динамо" следующий матч в чемпионате Украины проведет в субботу — киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Олимпик".