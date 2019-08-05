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понедельник, 05 августа 2019 15:00

Испанский клуб хочет разорвать контракт с известным украинским футболистом

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Испанский клуб хочет разорвать контракт с известным украинским футболистом
Евгений Селезнев за пол сезона на забил ни одного мяча за "Малагу"

Испанская "Малага" хочет прекратить сотрудничество с украинским футболистом Евгением Селезневым.

Как сообщает Eldesmarque, 34-летний украинец - один из игроков, который может покинуть клуб из-за большой зарплаты.

Если все пойдет по плану "анчоусов", то нападающий покинет клуб в ближайшие дни.

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В прошлом сезоне Сегунды Селезнев сыграл 12 матчей за "Малагу", однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2021-го.

https://24tv.ua
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Дата
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