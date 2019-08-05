Испанский клуб хочет разорвать контракт с известным украинским футболистом

Евгений Селезнев за пол сезона на забил ни одного мяча за "Малагу"

Испанская "Малага" хочет прекратить сотрудничество с украинским футболистом Евгением Селезневым.

Как сообщает Eldesmarque, 34-летний украинец - один из игроков, который может покинуть клуб из-за большой зарплаты.

Если все пойдет по плану "анчоусов", то нападающий покинет клуб в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский не будет основным игроком "Аталанты"

В прошлом сезоне Сегунды Селезнев сыграл 12 матчей за "Малагу", однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2021-го.