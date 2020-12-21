Испанский форвард забил фантастический гол в чемпионате Польши

Хесус Имас второй год играет в Польше. Фото: ФК "Ягеллония",

Испанский нападающий "Ягеллонии" Хесус Имас забил фантастический гол в чемпионате Польши.

Имас технично обработал мяч в штрафной соперника, перебросив через голову защитника и с разворота нанес точный удар в створ.

Фантастический гол не спас "Ягеллонию" в матче против "Ракув" от поражения - 2:3. Команда испанца продолжает находится в середине турнирной таблицы. "Ракув" идет на втором месте.

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Хесус Имасу играет в Польше с 2019 года. Сначала защищал цвета "Вислы", а с начала нового сезона перешел в "Ягеллонию". В Испании игрок играл во второстепенных клубах Сегунды и Сегунды Б.