Испанская "Севилья" официально осталась без главного тренера

Хоакин Капарос больше не является главным тренером испанской "Севильи".
В прошлом году 63-летний испанский специалист заявлял, что завершает тренерскую карьеру, но покинул тренерский мостик "Севильи" только сегодня, что подтвердил официальный сайт андалусийцев.
Также отмечается, что экс-наставник останется в структуре клуба и будет работать под руководством спортивного и генерального директора Мончи.
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Хоакин Капарос несколько раз возглавлял "Севилью". Тренер принял команду в марте этого года. В этом сезоне "красно-белые" заняли 6 место в чемпионате Испании.
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