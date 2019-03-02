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Исландский форвард "Черноморца" помог победить "Шахтеру" в Одессе

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Исландский форвард &quot;Черноморца&quot; помог победить &quot;Шахтеру&quot; в Одессе
Марлос стал автором единственного гола в Одессе. Фото: Shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" в тяжелом матче одолел "Черноморец" 1: 0.

Хозяева поля появились очень организованной командой, которая очень грамотно перекрывала все возможные зоны на своей половине поля. "Горняки" владели инициативой, мячом, но без особых дивидендов у ворот Сергея Литовченко.

В таком ключе прошел весь первый тайм. Вторая половинная игры - ничем не отличалась от первой.Гости имели инициативу, но очень редко создавали моменты у ворот соперника. Хозяева поля играли очень дисциплинированно. Стало понятно, что судьба матча может решить одна ошибка.

Выйдя на замену в середине второго тайма исландский форвард "Черноморца" Арни Вильхьяльмссона должен был оживить игру в атаке одесситов, навязать борьбу защитникам гостей, но в своей штрафной неосмотрительно сыграл в довольно простой ситуации против Сергея Болбата. Марлос с пенальти был безжалостный -0: 1.

"Шахтер" дождался ошибки соперника

В дальнейшем "Шахтер" отдал инициативу "Черноморцу". Но ничего особенно в атаке одесситы не создали. Вильхьяльмссон рисовал пенальти уже у других ворот, но арбитр не убедил.

"Шахтер" одерживает для себя очень важную победу, не давая возможности "Динамо" приблизиться. Но пока игра "горняков" далека от убедительной. Физически команда выглядит не лучшим образом, не хватает привычного для "Шахтера" рисунка игры.

УПЛ. 20-й тур

"Черноморец" - "Шахтер" Донецк 0: 1

"Черноморец": 1. Литовченко, 5. Рыжук, 8. Голиков (Павлов 90 + 2), 10 Гошкодеря, 15 Грачев Г., 33. Мищенко А., 7. Мусолитин (Хамелюк 49), 9. Аржанов, 11. Морозенко, 34. Танчик, 13 Черной (Вильхьяльмссон 70).

"Шахтер": 30. Пятов, 50. Болбат 4. Кривцов, 5. Хочолава, 31 Исмаили, 6. Степаненко, 74. Коваленко (Малышев 85), 11. Марлос (Фернандо 90 + 3), 21 Алан Патрик (Соломон 60), 7. Тайсон, 10 Жуниор Мораес

Гол: Марлос 76 (пен.)

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В 20 туре УПЛ "Динамо" и "Шахтер" получают тяжелые победы.

Автор: Сергей Тищенко
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