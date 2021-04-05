Иранский футболист думал, что в Украине нет коронавируса

айядманеш забил 5 голов за "Зарю". Фото:instagram.com/allahyar_sayyadmanesh

Нападающий луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, арендованный у турецкого "Фенербахче", рассказал о ковидной обстановке на Украине. Иранский футболист заявил, что украинцы не особо осторожны во время пандемии коронавируса.

"Ситуация с коронавирусом в Украине схожа с той, которая наблюдается и в других странах. На данный момент картина не очень радужная, однако я заметил, что украинцы проявляют меньшую осторожность. Когда я только приехал сюда, то увидел, что мало кто носит маски. Подумал, возможно, в Украине нет COVID-19. Мы тренируемся в доковидных условиях, однако за два дня до матча все игроки и персонал проходят тестирование на коронавирусную инфекцию", – цитирует Сайядманеша Gol Bezan Podcast.

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Луганская "Заря" занимает третье место в чемпионате Украины. В команды – 35 очков и игра в запасе. Подопечные Виктора Скрипника на 7 очков отстают от идущего вторым донецкого "Шахтера".