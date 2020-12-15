"Интер" зимой избавится от 4 игроков

Кристиан Эриксен так и не смог заиграть в Италии. Фото: REUTERS

Во время зимнего трансферного окна миланский "Интер" планирует избавляться 4 игроков.

"Нерадзурри" намерены избавиться от полузащитников Матиаса Весино, Раджи Найнгголана и Кристиана Эриксена, а также нападающего Андреа Пинамонти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец не выходит на поле из-за проблем с коленом, Бельгиец и датчанин не входит в планы главного тренера Антонио Конте, а итальянцу, по мнению наставника, нужно набраться опыта.

Покинуть "Интер" может также хавбек Иван Перишич, однако с ним клуб расстанется только в случае соответствующего предложения.

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В 11 турах Серии А "Интер" набрал 24 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Милана" на 3 очка.