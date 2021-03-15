"Интер" увеличил отрыв от "Милана"

Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях обыграл "Милан" 1:0.

В 1-м тайме игра проходила в середине поля. Каждая из команд имела минимум острых моментов у ворот соперника.

Решающим в матче стало начало 2-го тайма. Меттео Политано открыл счет после ассиста Петра Зелински.

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Отыграться хозяева так и не сумели. Уже в добавленное время прямую красную карточку получил Анте Ребеч.

После поражения "Милан" отпустил лидера турнирной таблицы "Интер" уже на 9 очков. В текущем туре команда Антони Конте в гостях победила "Торино" - 2:1.

"Милан" продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице. Расстояние от "Ювентуса" теперь составляет только 1 очко, а "Аталанта" отстает на 4. В следующем туре Серии А "Милан" в гостях сыграет против "Фиорентины".