"Интер" увеличил отрыв от "Милана"

 
Ексклюзивы
1/5
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 1665
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 117
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 468
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2367
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1080
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2853
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1440
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20007
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 387
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Интер" увеличил отрыв от "Милана"
"Интер" увеличил отрыв от "Милана"
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
Роналду тремя мячами реабилитировался за неудачную игру против "Порто"
Роналду тремя мячами реабилитировался за неудачную игру против "Порто"
Что надо знать о победе "Динамо" над "Зарёй"
Что надо знать о победе "Динамо" над "Зарёй"
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 720
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2619
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 423
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 09:29

"Интер" увеличил отрыв от "Милана"

  Комментировать
&quot;Интер&quot; увеличил отрыв от &quot;Милана&quot;
Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях обыграл "Милан" 1:0.

В 1-м тайме игра проходила в середине поля. Каждая из команд имела минимум острых моментов у ворот соперника.

Решающим в матче стало начало 2-го тайма. Меттео Политано открыл счет после ассиста Петра Зелински.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" с Малиновским победила "Специю"

Отыграться хозяева так и не сумели. Уже в добавленное время прямую красную карточку получил Анте Ребеч.

После поражения "Милан" отпустил лидера турнирной таблицы "Интер" уже на 9 очков. В текущем туре команда Антони Конте в гостях победила "Торино" - 2:1.

"Милан" продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице. Расстояние от "Ювентуса" теперь составляет только 1 очко, а "Аталанта" отстает на 4.

В следующем туре Серии А "Милан" в гостях сыграет против "Фиорентины".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Интер" увеличил отрыв от "Милана"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Дамба перегородила самую большую реку

Самое читаемое
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 12672
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 11646
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 11457
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 8757
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
 Просмотров: 7353
Спорт
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
 Просмотров: 81
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
 Просмотров: 288
Умер легендарный американский боксер
Умер легендарный американский боксер Просмотров: 819
Роналду тремя мячами реабилитировался за неудачную игру против "Порто"
Роналду тремя мячами реабилитировался за неудачную игру против "Порто"
 Просмотров: 378
Не могу назвать победу "Динамо" заслуженной – Скрипник
Не могу назвать победу "Динамо" заслуженной – Скрипник Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
Голосов: 708
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть