"Интер" стал лидером чемпионата Италии

В центральном матче 22-го тура чемпионата Италии "Интер" дома победил "Лацио" - 3:1.
В 1-й половине игры Ромелу Лукакаку оформил дубль. Во 2-м тайме гости сократили отставание после точного удара Гонсало Эскаланте, но хозяева быстро восстановили преимущество в 2 мяча после гола Лаутаро Мартинеса.
"Интер" воспользовался осечкой "Милана" и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Подопечные Антонио Конте опережают ближайшего оппонента на 1 очко.
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В следующем туре 21 февраля "Интер" встретится с "Миланом". Начало игры в 16:00.
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