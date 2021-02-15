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понедельник, 15 февраля 2021 09:02

"Интер" стал лидером чемпионата Италии

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&quot;Интер&quot; стал лидером чемпионата Италии
Ромелу Лукаку выступает в "Интере" с лета 2019 года. Фото: Reuters

В центральном матче 22-го тура чемпионата Италии "Интер" дома победил "Лацио" - 3:1.

В 1-й половине игры Ромелу Лукакаку оформил дубль. Во 2-м тайме гости сократили отставание после точного удара Гонсало Эскаланте, но хозяева быстро восстановили преимущество в 2 мяча после гола Лаутаро Мартинеса.

"Интер" воспользовался осечкой "Милана" и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Подопечные Антонио Конте опережают ближайшего оппонента на 1 очко.

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В следующем туре 21 февраля "Интер" встретится с "Миланом". Начало игры в 16:00.

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Дата
15
февраля

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