"Интер" – "Шахтер" (Live)

Добрый вечер!

Сегодня донецкий "Шахтер" имеет шанс положительно решить свою судьбу в Лиге чемпионов в матче с одним из самых неприятных соперников - миланским "Интернационале".

В случае победы дончане однозначно будут играть в 1/8 Лиги чемпионов. Есть шансы в случае ничьи. И даже в случае поражения можно надеяться на Лигу Европы, но тогда надо молиться на "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Вариантов много, но все зависит именно от горняков. Сумеют ли они переломить свою судьбу и не проиграть миланскому гранду - заслужат свой успех. Если же снова безвольно поплывут, зажатые тисками прессинга Антонио Конте - тогда шансов нет. Классическая ситуация, когда спасение утопающих - дело самих утопающих.

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Стали известны стартовые составы команд:

Интер: Ханданович - Шкриняр, Де Врэй, Бастони - Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Лаутаро, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко - Степаненко, Майкон - Тете, Коваленко, Марлос - Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.