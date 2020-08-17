"Інтер" – "Шахтер" – 1:0 (Первый тайм)

"Шахтер" в третий раз сыграет в полуфинале Лиги Европы. Фото Рейтер

Добрый вечер!

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет свой третий еврокубковый полуфинал. В 2009 горняки победили киевское "Динамо" в тогда еще Кубке УЕФА. А в 2016 году уступили испанской "Севилье" в Лиге Европы.

И вот - миланский "Интернационале". Это будет второе свидание команд. Первую очную встречу легко выиграли "интеристы".

Даже сейчас Донецк не является фаворитом. Особенно страшно за оборону, которая будет искать ходы против пары нападающих Лукаку - Мартинес. Однако у дончан есть свои козыри - бразильцы Тайсон и Марлос на флангах атаки. Итальянцам будет трудно сдержать их именно в этой зоне.

Сможет ли нападение "Шахтера" обыграть защиту и голкипера "Интера"? Кто выйдет в финал? Ответ узнаем через два часа.

Команды уже объявили стартовые составы:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик – Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо

"Интер": Ханданович – Д'Амброизо, Годин, де Врей, Бастони, Янг – Брозович, Барелла, Гальярдини – Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Борха, Эрикссен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева

В "Шахтере" по сравнению с матчем против "Базеля" одно изменение. Вместо Бондаря в центр защиты вышел Хочолава.

Игра года для "Шахтера" началась!

3 мин. Волнуются горняки и бессмысленно теряют мяч.

5 мин. Жесткий прессинг применяют итальянцы и отбирают мяч у дончан. Так они будут играть весь матч.

8 мин. Никак не могут вырваться из-под миланского прессинга "шахтеры".

11 мин. Пока сценарий один и тот же: "Шахтер" на своей половине пытается вырваться из-под прессинга, затем отдает безадресную передачу, мяч перехватывают интеристы и упираются в насыщенную оборону горняков.

15 мин. Осторожно играют соперники. Боятся малейшего риска.

18 мин. ГОЛ. "Интер". Пятов привез. Выбил абы куда, Варела подхватил, отдал на Мартинеса, а тот головой с трех метров расстрелов ворота - 0:1 в пользу итальянцев.

22 мин Полтайма прошло, а "Шахтер" - никакой. Ни одного удара, никакой опасности.

25 мин. Никогда еще не видел такого беспомощного "Шахтера". Упираются в стену дончане.

27 мин. В офсайд забежал Мартинес. Если бы не он, был бы еще один голевой момент у соперника.

29 мин. Комментатор говорит, что "Шахтер" очень долго держит мяч на своей половине поля. Он вообще только там и может его держать. Впереди мгновенно отбирают.

30 мин. Первый удар "Шахтера". Справа прорвался Додо и отдал на Мораеса, но тому пробить сильно и точно не дали.