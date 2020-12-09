"Интер" – "Шахтер" – 0:0 (Второй тайм)

Добрый вечер!

Сегодня донецкий "Шахтер" имеет шанс положительно решить свою судьбу в Лиге чемпионов в матче с одним из самых неприятных соперников - миланским "Интернационале".

В случае победы дончане однозначно будут играть в 1/8 Лиги чемпионов. Есть шансы в случае ничьи. И даже в случае поражения можно надеяться на Лигу Европы, но тогда надо молиться на "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Вариантов много, но все зависит именно от горняков. Сумеют ли они переломить свою судьбу и не проиграть миланскому гранду - заслужат свой успех. Если же снова безвольно поплывут, зажатые тисками прессинга Антонио Конте - тогда шансов нет. Классическая ситуация, когда спасение утопающих - дело самих утопающих.

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Стали известны стартовые составы команд:

Интер: Ханданович, Шкриняр, Де Врэй, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лаутаро, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин,Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Коваленко, Марлос, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

Игра началась!

2 мин. Гальярдини грубо сбивает Марлоса, но Арбитр не спешит давать желтую так рано.

5 мин. Хозяева не спешат включать свой знаменитый прессинг, и "Шахтер" активно работает против мяча.

7 мин. Мартинес после прострела с правого фланга со всех сил бьет в перекладину! Прозевали момент горняки.

10 мин. Очень робко идут вперед горняки.

Бензема забивает в ворота "Боруссии". Кто бы сомневался, что "Реал" пойдет вперед сразу.

14 мин. Гости пошли в массированную атаку, но все закончилось неточным пасом от Марлоса.

17 мин. Мартинес хорошо бил с разворота, но очень далеко от ворот. У "Шахтера" даже такого нет.

"Шахтер" играет по схеме - 1-3-5-2, где Степаненко - центральный защитник, Додо и Матвиенко - латерали, а Тете и Тайсон - форварды.

23 мин. Витао в падении выносит мяч на угловой.

26 мин. Полное преимущество "Интера", но гола пока нет.

29 мин. Витао получает желтую. Зацепил Лукаку в середине поля.

35 мин. Продолжается позиционная борьба в центре поля. И это плюс в нынешней ситуации.

37 мин. Витао получает травму. Хочолава вместо него. Не могут без приключений горняки.

Бензема делает дубль в параллельном матче. Похоже, там все ясно - 2:0.

40 мин. Хакими отриммуе желтую, потому сбивает Тайсона. Розыгрыш штрафного заканчивается выстрелом Тете. Есть первый удар в створ.

44 мин. Бондарь неудачно выносил и отдал под удар сопернику. Хорошо, что тот пробил неточно.

Перерыв.

Второй тайм начался.