"Интер" — "Шахтер" — 2:0 (Перерыв)

За последние четыре очные встречи "Шахтер" не забил ни одного мяча "Интеру"Фото: Reuters

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер", как вчера киевское "Динамо", получает последний шанс зацепиться за евровесну. Дончане играют на выезде против миланского "Интера".

Вчера было ощущение, что "Динамо" способно дать сражение. Так и вышло. Сегодня это ощущение потихоньку перерастает в уверенность. Горняки очень достойно сражались против "Реала" в Мадриде и вполне могли заслуживать ничью. Однако даже ничья ничего не дает подопечным Роберто Де Дзерби. "Шахтеру" нужна только победа и он за нее точно сегодня сразится.

Интересно, чем завершится уникальная серия из трех нулевых ничьих в матчах между этими командами? В чью сторону качнутся весы? Узнаем через два часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Украиной нас ждет позор - российский теннисист

Стали известны составы команд на решающий матч:

"Шахтер": Трубин – Матвиенко, Витао, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Педриньо, Тете – Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

"Интер": Ханданович – Бастони, Раноккия, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д`Амброзио

Игра началась!

2 мин. "Интер" перехватил мяч на первых секундах и атаковал целых две минуты.

5 мин. "Шахтер" пока бегает по полю и к мячу почти не прикасается.

7 мин. Хозяева полностью перекусывают гостей за счет своего знаменитого прессинга. "Шахтер" ищет противодействие.

10 мин. Горняки пока ни разу не переходили центр поля. Давно такого не приходилось видеть.

12 мин. Барелле дали пробить с 9 метров, но чемпион Европы умудрился пробить выше ворот.

16 мин. Начинают приходить в себя гости. Уже и мяч держится, и удар Додо в створ ворот мы увидели.

19 мин. Фернандо запрессинговал Шкриньяра, и мы увидели немного растерянный "Интер".

22 мин. Фернандо выскочил один на один и не забил Хандановича. А потом арбитр свистнул офсайд.

24 мин. Гол забили итальянцы, но офсайд увидел арбитр в Дармиана.

26 мин. Джеко идеально бил головой и у Анатолия Трубина был шанс выручить.

30 мин. И снова Трубин легко справляется с дальним ударом, намертво взяв мяч.

32 мин. Забавный эпизод. Ханданович выбивал мяч и попал в защитника. Едва не повторил подвиг Дениса Бойко в матче с "Шерифом".

35 мин. 11:4 по моментам и 3:1 по ударам в створ в пользу хозяев поля.

37 мин. Трубин спасает горняков после выхода один на один Лаутаро Мартинеса.

41 мин. Еще один удар с дальней дистанции от Педриньо. Пока ничем не выделяется этот бразилец.

42 мин. Мартинес бил с линии штрафной прямо в руки Трубину.

Все. Первый тайм окончен. Седьмой подряд тайм играют команды по нулям.

Возобновилась игра в Милане.

46 мин. Маркос Антонио вышел вместо Тараса Степаненко. Значит, можно ожидать пропущенных голов.

47 мин. Перишич с острого угла бьет прямо в руки Трубину.

49 мин. Желтую карточку получил Витао за фол на Джеко.

53 мин. Горняки владеют мячом, но никакой остроты пока сотворить не удается.

59 мин. Гол! Мартинес! И снова не засчитано! Нарушения от аргентинца на Матвиенко.

61 мин. ГОЛ! Проход Перишича, возня в штрафной горняков и удар Джеко. Словно гвоздь забил босниец. И теперь уже 1:0.

64 мин. И что говорил ваш корреспондент о Маркосе Антонио?

67 мин. 2:0. Перишич делает из Додо что хочет! Проход и словно рукой накинул на голову Джеко!

69 мин. Без Степаненко "Шахтер" впадает в состояние грогги и готов уже пропустить традиционные 5 голов.

73 мин. Вот так! Артем Бондаренко меняет абсолютно никакого Педриньо.

76 мин. Киевское "Динамо" вчера играло гораздо лучше. Пока ни в чем не видать тренерского гения Де Дзерби.

78 мин. Сломал всю игру итальянский тренер заменой Степаненко на Маркоса Антонио. Что у него за любовь к этому псевдоримлянину?

80 мин. Марлос вышел вместо Тете и Мудрик меняет Фернандо.

82 мин. И сразу виден класс! Мудрик разогнал атаку Соломон на Марлоса, тот под удар Додо и штанга спасает "Интер".

87 мин. Неудачник Додо упустил прекрасную передачу Марлос.

90 мин. Трубин парирует убийственный удар Сэнси. Дают бить дончане.