"Интер" — "Шахтер" — 0:0 (Первый тайм)

За последние четыре очные встречи "Шахтер" не забил ни одного мяча "Интеру"Фото: Reuters

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер", как вчера киевское "Динамо", получает последний шанс зацепиться за евровесну. Дончане играют на выезде против миланского "Интера".

Вчера было ощущение, что "Динамо" способно дать сражение. Так и вышло. Сегодня это ощущение потихоньку перерастает в уверенность. Горняки очень достойно сражались против "Реала" в Мадриде и вполне могли заслуживать ничью. Однако даже ничья ничего не дает подопечным Роберто Де Дзерби. "Шахтеру" нужна только победа и он за нее точно сегодня сразится.

Интересно, чем завершится уникальная серия из трех нулевых ничьих в матчах между этими командами? В чью сторону качнутся весы? Узнаем через два часа.

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Стали известны составы команд на решающий матч:

"Шахтер": Трубин – Матвиенко, Витао, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Педриньо, Тете – Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

"Интер": Ханданович – Бастони, Раноккия, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д`Амброзио

Игра началась!

2 мин. "Интер" перехватил мяч на первых секундах и атаковал целых две минуты.

5 мин. "Шахтер" пока бегает по полю и к мячу почти не прикасается.

7 мин. Хозяева полностью перекусывают гостей за счет своего знаменитого прессинга. "Шахтер" ищет противодействие.

10 мин. Горняки пока ни разу не переходили центр поля. Давно такого не приходилось видеть.

12 мин. Барелле дали пробить с 9 метров, но чемпион Европы умудрился пробить выше ворот.

16 мин. Начинают приходить в себя гости. Уже и мяч держится, и удар Додо в створ ворот мы увидели.

19 мин. Фернандо запрессинговал Шкриньяра, и мы увидели немного растерянный "Интер".