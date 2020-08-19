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среда, 19 августа 2020 13:40

"Интер" отказался покупать Миколенко за €30 млн

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&quot;Интер&quot; отказался покупать Миколенко за €30 млн
Виталий Миколенко является основным игроком сборной. Фото Укринформ

"Интер" не намерен покупать у "Динамо" защитника 21-летнего Виталия Миколенко за €30 млн, сообщает Liga Olahraga со ссылкой на Tuttosport.

Итальянский клуб не согласен с выставленным киевлянами ценником. К тому же "Динамо" требовало оплату наличными.

Отмечается, что украинец - лишь альтернативный вариант, "Интер" интересуется также более опытными игроками.

Тransfermarkt оценивает футболиста в €9 млн, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

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В завершившемся сезоне УПЛ игрок забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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