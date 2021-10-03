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воскресенье, 03 октября 2021 11:13

"Интер" одержал волевую победу в Италии

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&quot;Интер&quot; одержал волевую победу в Италии
В матче с "Шахтером" Джеко не забил. Фото: Reuters

В матче 7-го тура итальянской Серии А соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Интер" переиграл "Сассуоло". Встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте первый гол забил форвард "Сассуоло" Доменико Берарди, который реализовал пенальти. На 58-й минуте нападающий "Интера" Эдин Джеко сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Иван Перишич. Спустя 20 минут нападающий Лаутаро Мартинес реализовал 11-метровый и вывел миланскую команду вперёд.

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"Интер" в семи матчах набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Сассуоло" (7) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является "Наполи", который набрал 18 очков в шести встречах.

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