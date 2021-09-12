"Интер" не сумел победить в Генуе

Лаутаро Мартинес не принес победу. Фото: Reuters

В матче 3-го тура итальянской Серии А "Сампдория" принимала соперника донецкого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов миланский "Интер". Встреча прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник "Интера" Федерико Димарко. На 33-й минуте защитник "Сампдории" Майя Йосида сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес вновь вывел миланский клуб вперёд. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник хозяев Томмазо Ауджелло установил итоговый счёт встречи.

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Миланский "Интер" набрал 7 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. "Сампдория" (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является "Наполи" (9). Действующим чемпионом Италии является "Интер".