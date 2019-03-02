"Интер" нашел замену Икарди в "Баварии"

Роберт Левандовски. Фото: GOAL.COM

"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.



Как утверждает Onet, "нерадзурри" рассматривают 30-летнего поляка в качестве замены форварду Мауро Икарди, который может уйти в "Ювентус".



Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2021 года.



Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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В текущем сезоне Левандовски провел 32 матча за "Баварию", забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач, информирует СЭ.