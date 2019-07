Иньеста забил фантастический гол в Японии

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста отметился роскошным голом в матче с "Нагоя Грампус" и помог своей команде победить со счетом 5: 3.

В матче 17 тура чемпионата Японии "Виссел Кобе" дома принимал "Нагой Грампус". Давид Вилья и Андрес Иньеста оформили по дублю, но истинным украшением фантастического поединка стал один из голов легенды "Барселоны".

Испанский полузащитник подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной в левый от себя угол ворот гостей.

Andres Iniesta's still got it 🔥 pic.twitter.com/bW4TjdwUfR