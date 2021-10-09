Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти

До прехода в "Ференцварош" Гаврич играл за "Црвену" Звезду". Фото: "Црвена Звезда"

Интересный момент случился на последней добавленной минуте поединка между соперниками по группе сборной Украины U-21 в отборе к Евро-2023 (Армения - Сербия 1:4).

Уникальность эпизода заключается в скорости, с которой Желько Гавричу удалось реабилитироваться за неудачу при выполнении 11-метрового. Особенно, если учесть, что речь идет не о добивание и даже не атаку вторым темпом.

Так что он сначала не реализовал пенальти, но армяне, которые на тот момент уступали 1:3, поспешили ввести мяч в игру. Гости сделали перехват и быстро забили четвертый гол. Отличился тот же Желько Гаврич, которому для реабилитации понадобилось 25 секунд.

Видео эпизода с 2:05:24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игра до удаления: почему Франция разгромила Украину

В нашей группе лидирует Франция с 7 зачетными баллами. В Украины - 6 очков. Сербия 4. При этом балканцы сыграли на один матч больше.