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воскресенье, 10 октября 2021 06:11

Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти

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Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти
До прехода в "Ференцварош" Гаврич играл за "Црвену" Звезду". Фото: "Црвена Звезда"

Интересный момент случился на последней добавленной минуте поединка между соперниками по группе сборной Украины U-21 в отборе к Евро-2023 (Армения - Сербия 1:4).

Уникальность эпизода заключается в скорости, с которой Желько Гавричу удалось реабилитироваться за неудачу при выполнении 11-метрового. Особенно, если учесть, что речь идет не о добивание и даже не атаку вторым темпом.

Так что он сначала не реализовал пенальти, но армяне, которые на тот момент уступали 1:3, поспешили ввести мяч в игру. Гости сделали перехват и быстро забили четвертый гол. Отличился тот же Желько Гаврич, которому для реабилитации понадобилось 25 секунд.

Видео эпизода с 2:05:24.

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В нашей группе лидирует Франция с 7 зачетными баллами. В Украины - 6 очков. Сербия 4. При этом балканцы сыграли на один матч больше.

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