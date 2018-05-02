Игроков "Шахтера" дисквалифицировали на матч с "Зарей"

В субботу, 5 мая, в 30-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове померится силами с "Зарей" (начало - в 19:30). В этом поединке "горнякам" не помогут сразу 2 важных исполнители.

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, которое состоялось сегодня, 2 мая, решили дисквалифицировать игроков "Шахтера" - полузащитника Марлоса и форварда Оларенважу Кайоде, сообщает официальный сайт организации.

Кайоде получил дисквалификацию на один матч плюс два поединки условно за удар защитника "Динамо" Артема Шабанова. Марлоса наказали отстранением на одну игру за умышленное получение желтой карточки в поединке 28-го тура премьер-лиги с "Ворсклой" (4:2).

Оба футболисты не сыграют в ближайшем матче против "Зари".

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В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" в 38 поединках во всех турнирах, забив при этом 20 мячей. Новичок с "Манчестер Сити" Кайоде выходил на поле в 5 поединках - провел 3 гола.