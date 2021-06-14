Игроки сборной Украины громко поругались

 
Ексклюзивы
1/5
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 378
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 639
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1359
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1494
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 756
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1566
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
Показали, как вратарь Финляндии отбил пенальти
Показали, как вратарь Финляндии отбил пенальти
Полный провал Зинченко и Малиновского: что нужно знать о старте сборной Украины на Евро
Полный провал Зинченко и Малиновского: что нужно знать о старте сборной Украины на Евро
Каким был путь сборной Украины на Евро-2020: видео
Каким был путь сборной Украины на Евро-2020: видео
Сборная Украины показала зажигательный ролик
Сборная Украины показала зажигательный ролик
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 747
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 513
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2727
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 90
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 18:39

Игроки сборной Украины громко поругались

  Комментировать
Игроки сборной Украины громко поругались
Бразильца Марлоса натурализовали по просьбе Андрея Шевченко. Фото: "Динамо Киев юа"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал, что игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал партнеру по команде Марлосу недовольство игрой в матче против Нидерландов (2:3).

– Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и не выдерживанием позиции, – сказал Франков в эфире "Футбол 3".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Даже мои коты знают, что Марлос не умеет отбирать" - Леоненко

Сборная Украины проиграла стартовый матч Евро сборной Нидерландов – 2:3. Травму в игре получил полузащитник Александр Зубков. Именно его заменил Марлос, который, по свидетельству специалистов, не вошел в игру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игроки сборной Украины громко поругались». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6327
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4887
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3294
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 3204
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3168
Спорт
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
 Просмотров: 351
Соперник Джоковича потерпел утрату в семье за 5 мин. до старта финального матча "Ролан Гаррос"
Соперник Джоковича потерпел утрату в семье за 5 мин. до старта финального матча "Ролан Гаррос" Просмотров: 279
Малиновский объяснил, чего не хватило сборной Украины в матче с Нидерландами
Малиновский объяснил, чего не хватило сборной Украины в матче с Нидерландами 1 Просмотров: 747
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Нидерландов
Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Нидерландов Просмотров: 396
"Даже мои коты знают, что Марлос не умеет отбирать" - Леоненко
"Даже мои коты знают, что Марлос не умеет отбирать" - Леоненко Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Голосов: 243
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть