Игроки сборной Украины громко поругались

Бразильца Марлоса натурализовали по просьбе Андрея Шевченко. Фото: "Динамо Киев юа"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал, что игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал партнеру по команде Марлосу недовольство игрой в матче против Нидерландов (2:3).

– Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и не выдерживанием позиции, – сказал Франков в эфире "Футбол 3".

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Сборная Украины проиграла стартовый матч Евро сборной Нидерландов – 2:3. Травму в игре получил полузащитник Александр Зубков. Именно его заменил Марлос, который, по свидетельству специалистов, не вошел в игру.