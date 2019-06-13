Игроки Ливерпуля получили роскошные золотые iPhone XS за победу в Лиге чемпионов

После финала Лиги чемпионов прошло уже около 2 недель, но игроки "Ливерпуля" продолжают получать поздравления.
Известная британская компания iDesign Gold решила оригинально поздравили "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов, сообщает dailymail.
Мерсисайдцы получили 28 смартфонов iPhone XS Max 512 GB (для 27 игроков и Юргена Клоппа). Корпус выполнен из 24-каратного золота с выгравированным силуэтом трофея Лиги чемпионов, логотипом турнира, номером игрока и фамилией.
Ориентировочная стоимость такого подарка составляет около $3,5 тыс.
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Напомним, что в финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" 2:0
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