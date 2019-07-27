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"Игроки "Динамо" стали чемпионами мира" – президент "Брюгге"

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&quot;Игроки &quot;Динамо&quot; стали чемпионами мира&quot; – президент &quot;Брюгге&quot;
"Брюгге" в прошлом году уступил чемпионство "Генку"

Президент "Брюгге" Барт Верхег поделился мнением о предстоящем матче 2-го раунда квалификации против "Динамо".

"Мы хотим преуспеть в Лиге чемпионов. Приоритетная задача на следующий месяц – выход в групповой этап. Я хочу, чтобы название "Брюге" имело международную значимость – пишет "Трибуна".

У нас новый тренер, игроки и стиль. Длительная трансферная кампания также усложняет ситуацию для клубов, выступающих в еврокубках.

Еще у нас есть соперник по квалификации – "Динамо", которое неизменно участвует в Лиге чемпионов. К тому же команда эволюционирует. Игроки их команды стали чемпионами мира U-20. У "Динамо" много талантов, они способны огорчить соперника.

В любом случае, если мы пройдем "Динамо", это будет большим успехом. Но впереди нас будет ждать встреча с еще более сложным соперником. Попадание в Лигу чемпионов будет чудом", – сказал Верхег.

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Встреча в Бельгии пройдет 6 августа, ответная – 13-го.

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