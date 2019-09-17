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вторник, 17 сентября 2019 12:29

"Игроки" Динамо "есть еще доплатить за такую игру" - известный футбольный менеджер раскритиковал динамовцев

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&quot;Игроки&quot; Динамо &quot;есть еще доплатить за такую игру&quot; - известный футбольный менеджер раскритиковал динамовцев
Заховайло считает, что президент "Динамо" Игорь Суркис штрафовать игроков за плохие результаты

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал последние неудачи "Динамо". По его мнению, игроки "бело-синих" должны понести финансовое наказание.

"Думаю, что Суркис уже штрафует футболистов за серию поражений и ничьих. Если будет седьмой матч позора подряд, то игроки почувствуют серьезный удар по своему карману. Когда речь заходит о деньгах, зная" теплую ванну "в Динамо, это придаст им мотивации.

Президент "Динамо" должен финансово наказать футболистов, если этого еще не сделал, и публично заявить об этом болельщикам, которые получат хоть какую-то компенсацию. Если динамовцы не выигрывают следующий матч против "Мальме" в Лиге Европы, то игроки скоро увидят зарплату. Будут играть бесплатно, чего они заслуживают по состоянию на сегодня.

Так быстрее дойдет до всех футболистов. Пусть подумают лучше о болельщиках-ветеранов, которым уже за 60 или 70 лет. Они инфаркты могут перенести от такой игры "Динамо". Приходится успокоительное пить. Футболисты должны почувствовать народную нелюбовь и что-то понять. Они ходят в такие места, где при одной только появление все девушки визжат. Футболисты "Динамо" уже забыли, когда им отказывали, поэтому они так и играют в футбол. Эта болезнь была во все времена. Иногда игроков нужно опускать на землю, а сейчас это можно сделать только благодаря деньгам. ", - цитирует Заховайло" Рейтинг Букмекеров ".

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В трех официальных матчах под руководством Алексея Михайличенко "Динамо" одержало лишь 2 очка. В последнем поединке против "Десны" киевляне потерпели домашнее поражение 1: 2 и занимают лишь 6 место в турнирной таблице УПЛ. Всего же Динамо не может выиграть уже 6 матчей подряд во всех турнирах. Матч Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" пройдет в четверг, 19 сентября, на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

https://football24.ua
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17
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