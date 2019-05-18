Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6093
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 62123
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1035
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1440
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2259
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 783
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 369
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6436
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7776
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
Бородатый итальянец затмил Роналду и Месси
Бородатый итальянец затмил Роналду и Месси
Самый памятный гол Василия Кобина
Самый памятный гол Василия Кобина
"Лацио" - обладатель Кубка Италии
"Лацио" - обладатель Кубка Италии
"Шахтер" легко победил "Ингулец" и выиграл Кубок
"Шахтер" легко победил "Ингулец" и выиграл Кубок
Африканский игрок ярким дриблингом обыграл несуществующих соперников
Африканский игрок ярким дриблингом обыграл несуществующих соперников
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 405
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 675
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1773
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9558
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1341
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 225
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 14:01

Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна

  Комментировать
Игроки &quot;Барселоны&quot; взбунтовались против Гризманна
Неожиданно Антуан оказался на перепутье

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может не перейти в "Барселону".

По информации "Трибуны", раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза. Игроки "Барселоны" дали понять руководству, что не будут рады трансферу Гризманна, даже если его решат подписать.

В первую очередь это связано с тем, что прошлым летом он отказался от перехода и устроил из этого шоу, хотя его переходу были рады многие. Из-за этого в команде его не любят. Его поведение и документальный фильм "Решение" восприняли как неуважение к "Барсе".

Кроме того, Лионель Месси убедил команду, что не созванивался с Гризманном, о чем сообщалось ранее. Лидеры "Барсы" также считают, что Гризманн не нужен команде не только как человек, но и как игрок – что в нынешней команде он будет ни к месту.

"Помимо всего прочего, он еще и флюгер", – приводятся слова одного из футболистов.

Как поведет себя руководство, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два европейских топ-клубы спорят за право подписать лидера "Атлетико" и сборной Франции

В нынешнем чемпионате Гризманн сыграл 36 матчей, в которых забил 15 мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 41736
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 31690
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 13977
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 13194
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 12377
Спорт
Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией
Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией Просмотров: 27
Новый клуб Ивана Петряка меняет название каждых 4 года
Новый клуб Ивана Петряка меняет название каждых 4 года Просмотров: 153
Лаура Дальмайер закончила карьеру
Лаура Дальмайер закончила карьеру Просмотров: 189
Чемпион Греции не может договориться с украинцем
Чемпион Греции не может договориться с украинцем Просмотров: 378
Уайлдер готов оплатить похороны Бризила
Уайлдер готов оплатить похороны Бризила Просмотров: 828
Больше всего комментируют
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
2
На Лещенко завели криминал
2
В Зеленского не исключают коалиции с Вакарчуком
2
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
Голосов: 536
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua