Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна

Неожиданно Антуан оказался на перепутье

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может не перейти в "Барселону".

По информации "Трибуны", раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза. Игроки "Барселоны" дали понять руководству, что не будут рады трансферу Гризманна, даже если его решат подписать.

В первую очередь это связано с тем, что прошлым летом он отказался от перехода и устроил из этого шоу, хотя его переходу были рады многие. Из-за этого в команде его не любят. Его поведение и документальный фильм "Решение" восприняли как неуважение к "Барсе".

Кроме того, Лионель Месси убедил команду, что не созванивался с Гризманном, о чем сообщалось ранее. Лидеры "Барсы" также считают, что Гризманн не нужен команде не только как человек, но и как игрок – что в нынешней команде он будет ни к месту.

"Помимо всего прочего, он еще и флюгер", – приводятся слова одного из футболистов.

Как поведет себя руководство, пока неизвестно.

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В нынешнем чемпионате Гризманн сыграл 36 матчей, в которых забил 15 мячей.