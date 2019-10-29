Игроки английского клуба отдали зарплату на благотворительность после позорного поражения

Игроки "Саутгемптона" решили отдать часть зарплаты после позорного поражения. Фото: Southampton

В чемпионате Англии произошло неординарное событие - "Лестер" одержал выездную победу над "Саутгемптоном". В ворота хозяев поля влетело сразу 9 голов, сообщает "24 канал "

Эта победа стала рекордной для чемпионатов Англии по 131 год его существования. И не осталась без следа для игроков "Саутгемптона".

После игры тренерский штаб "Саутгемптона" и игроки команды пожертвовали зарплатой с этого игрового дня в благотворительный фонд Saints Foundation. Он занимается 12 тыс. людей разного возраста, помогая им адаптироваться в этом мире с помощью спорта.

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В турнирной таблице АПЛ "Лестер" занимает 3-е место. Имеет после 10 матчей 20 очков. "Саутгемптон" находится в нижней части таблицы, приобретя только 8 зачетных пунктов.