Игроки "Александрии" получили серьезные премии за 3 место в УПЛ

В прошлом сезоне Владимир Шаран впервые привел "Александрию" к бронзе. Фото: с отрытых источников

Футболисты "Александрии" получили от руководства клуба премиальные в размере 20 тысяч долларов за третье место в чемпионате украинской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Владимира Шарана трижды сыграли вничью и две встречи проиграли. В заключительном туре 12 декабря "Александрия" сыграет с "Гентом".

В чемпионате действующие бронзовые призеры занимают пятое место, отставая от второго "Динамо" на три очка, сообщает "24 канал"

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Следующий матч "Александрии", в котором команда отправится на выезд к "Десны", состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало - в 14:00.