Игрока "Динамо" шокировали невызовом в сборную

Кенджера не одевал футболку с белым орлом в 2021 году. Фото: Sport Dziennik

Защитник "Динамо" Томаш Кенджера поделился мыслями о том, что не получил вызов в сборную Польши.

"Об этом непросто говорить, вначале это был шок, я этого не ожидал, потому что последние десять лет я регулярно ехал играть за команду, когда был здоров. Все сборные от U-16 до взрослых, поэтому я не допускал другого выбора. В квалификации Евро я также был основным игроком.

Было больно, но что еще я мог сделать, кроме как взять себя в руки и продолжать делать свою работу. Мое отношение нисколько не изменилось, потому что раньше я хорошо выглядел и играл на высоком уровне. Прямо как сейчас.

Я стараюсь не думать об этом, потому что на некоторые вещи ты не влияешь", – сказал Кенджера.

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Тренером сборной Польши является португалец Паулу Соуза. Он никак не объяснил отсуствие киевского динамовца в последних матчах за сборную. В этом году сборная Польши сыграла в Будапеште вничью – 3:3 со сборной Венгрии, обыграла – 3:0 сборную Андорры и уступила – 1:2 сборной Англии.